暖かな春の陽気に包まれた3連休初日の20日、福岡市東区の海の中道海浜公園では、ことしで39回目となる花の祭典「海の中道フラワーピクニック2026」が始まりました。 園内では、オレンジ色や黄色などのアイスランドポピーの花およそ2万3000本が見頃を迎えています。3月下旬にはチューリップが、また、4月中旬には100万本のネモフィラの花が見頃を迎えます。「海の中道フラワーピクニック2026」は、5月17