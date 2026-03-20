被災した農業従事者へ迅速な支援を行おうと、牧之原市で農業災害に備えるための連携協定が結ばれました。2025年9月に発生した竜巻被害で牧之原市では住宅や農業用ハウスなどが壊れるなど農業施設に大きな被害が出ました。連携協定はこうした被害に対し、県農業共済組合とJA、自治体が連携して、農業保険への加入を促すとともに災害時、農業従事者に迅速な支援をしようというものです。連携協定の締結式では牧之原市長とハイナン農