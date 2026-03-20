朝ごはんにウインナーを焼いて食べる方、多いと思います。時間がない朝でも、手軽に調理できるので便利ですよね。切り込みも入れて焼きたいけど、包丁・まな板を使うのが面倒くさい…そんな方に朗報なずぼらなウインナーの切り方を紹介します。 キッチンバサミを使えばいいんだ！ 「包丁だと切り落としがちだけど、ハサミならささっと切れて良い！」「包丁で切れ目を入れるより、おいしく感じる」など、つくれぽ（みんなのつくり