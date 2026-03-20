日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。簡単でありながら食べ応えのある“揚げないカレーパン”の作り方＆レシピを披露し、「簡単でサイコー」「アイデアがあって手軽に出来てとてもうれしい」などと反響を呼んでいる。【動画】「おいしそう」「簡単でサイコー」志麻さんが教える“お手軽”カレーパントーストの作り方＆レシピこの日、