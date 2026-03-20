タレントの安めぐみ（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。長女の11歳の誕生日を報告し、ほほ笑ましい親子2ショットを公開した。【写真】「素敵なお姉さんになってる」11歳の誕生日を迎えた長女＆安めぐみの親子2ショット安は「今日は長女のお誕生日、11歳になりました」と、バルーンで飾られた部屋での親子2ショットを複数枚投稿。「もう4月から6年生だなんてびっくりです！」と、月日の流れの早さに驚き、成長する娘に