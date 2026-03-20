先日、小笠原村で行われたのは、「核のごみ」の最終処分地の選定をめぐる住民説明会。経済産業省は3日、原子力発電所の稼働に伴い発生する高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場の候補地として小笠原村の父島から東南東に約1300キロの位置にある南鳥島での文献調査の実施を申し入れた。【映像】白羽の矢が立った南鳥島（実際の映像）「文献調査」とは、過去の文献や資料から、その土地の地盤や地質が最終処