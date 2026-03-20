お笑いタレント・グレート義太夫（67）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。病床に横たわる写真を公開した。【写真】「どうかご無理なさらないで」病床に横たわるグレート義太夫投稿では「透析中。こうならないようにね」とつづり、病床の写真を見せた。コメント欄には「大変だよね、、、」「どうかご無理なさらないでください」などと、励ます声が続々と寄せられた。