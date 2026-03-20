透明な殻の中で動きまわるサメの様子が、SNSで驚きの声があがっている。【映像】動き回る様子（実際の映像）透明の袋の中で動く生き物。袋で遊んでいるようにも見えるが、投稿には、「透明なたまごの中で意外と動きます」の文章とサメの絵文字。これはサメの卵。おとなしいと言われる「サラワクスウェルシャーク」の卵で、このように透明の卵を産むことが最大の特徴なんだそうだ。この動画