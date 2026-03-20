■これまでのあらすじ夫はバレンタインにチョコをくれたひかりと妻を比べるようになっていた。妻に「好意的に受け取り過ぎている」と言われ、妻は自分に惚れていると満足する。そんなある日、夫の乗ったエレベーターにひかりが駆け込んでくる。照れて言葉も出ないひかりに夫は自ら近づき!?もうちょっとのところでエレベーターが着いてしまいました。せっかくふたりきりの時間、ふたりきりの空間だったのに…なんかごめんな？秘密の