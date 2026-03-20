ヒート戦でダンクを決めるレーカーズのレブロン・ジェームズ＝19日、マイアミ（ロイター＝共同）【マイアミ共同】米プロバスケットボールNBAは19日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地マイアミでのヒート戦に途中出場し、17分34秒プレーして7得点、1リバウンドだった。チームメートのL・ジェームズがレギュラーシーズン通算1611試合出場となり、セルティックスなどでプレーしたロバート・パリッシュと歴代最多で並んだ。