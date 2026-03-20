ことしは3月20日が春分の日、彼岸の中日です。新潟市の寺では、先祖などの墓参りをする人の姿が見られました。青空が広がった20日朝の新潟市中央区。西堀通にある勝念寺には、家族連れなどが訪れ、墓掃除をしたりお供えの花を手向けたりして先祖に心を寄せていました。「春分の日」……昼と夜の時間が同じになる「彼岸の中日」にあたります。＜墓参りに訪れた人＞「これからも見守っていてくださいと両家の墓に頭を下げました」「