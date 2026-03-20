「アジアの中でベスト4に入れば出場権が得られる以前の方式ではなく、そこから世界の中で予選を勝ち上がらなければW杯出場が得られません。（中略）日本がいるグループは簡単に勝ち上がれるグループではないです。本当に難しい。 自分が代表に入って17年程経ちますがW杯に出れない事はなかったです。だからどうせ行けるでしょ！ではなく、方式も変わっていき、世界の舞台に立てるのが難しくなってきている。