3月20日（現地時間19日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のカセヤ・センターでマイアミ・ヒートと対戦した。 この試合まで7連勝と好調を維持するレイカーズは、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人が先発を務めた。レブロン・ジェームズはこの試合でキャリア通