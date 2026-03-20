懐かしの味を再現できるか、乞うご期待！【写真】NEWS小山慶一郎さん、アイス用スプーンでポーズ小山姉弟、思い出のパフェを手作り！パフェグラスを用意すれば、より本格的な仕上がりに。2人の個性溢れるデコレーションにも注目してください♪みきママ：パフェ、パフェ〜！実は今回のパフェは、私たちの思い出の味をイメージしたレシピなの。昔、家の近所にあった喫茶店、覚えてる？小山：えーと…。みきママ：そこのお店パフ