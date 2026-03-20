「小松菜と厚揚げの牛すき煮」【画像で見る】カット下ごしらえ済の小松菜を使って約7分でできあがり「小松菜と厚揚げの牛すき煮」栄養価が高くクセが少ないので色々な料理に使いたい小松菜。洗って切って、ポリ袋に入れ冷蔵室で3〜4日保存できるので、お安くなっていたらまとめ買いがおすすめ！カットして下ごしらえした小松菜を活用できるレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん料理研究家。分かり