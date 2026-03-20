サンアントニオ・スパーズ vs フェニックス・サンズ日付：2026年3月20日（金）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 101 - 100 フェニックス・サンズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対フェニックス・サンズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし24-2