花粉を寄せ付けない昼間の過ごし方6選【画像で確認】外出時に心がけたい「花粉を寄せ付けない」生活習慣6選花粉症対策は、服装やマスクの使い方、帰宅時の行動を少し工夫するだけで体に入る花粉の量は減らせるのだそう。昼間の外出時に実践したい習慣を紹介します！教えてくれたのは▷石井正則先生JCHO 東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長。医学博士。耳鳴りやめまいなどの神経耳科の専門医であり、花粉症やアレル