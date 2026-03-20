上越市と佐渡市を結ぶカーフェリー『こがね丸』が冬の運休期間を終え、運航を再開しました。 上越市の直江津港と佐渡市の小木港を結ぶ佐渡汽船のカーフェリー『こがね丸』。2026年11月まで1日2往復運航します。3連休初日の20日は多くの観光客らが直江津港を訪れ、午前7時10分発の初便に乗り込みました。 ■石川県から 「観光です。たらい船と佐渡金山、食べ物を楽しみにしている。」 ■富山県か