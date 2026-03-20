広島城天守が22日に閉城するのを前に、混雑緩和のため、観光客らに整理券の配布が始まりました。■大阪から 「6時から並びました」広島城の天守には、朝早くから多くの人が列を作っていました。コンクリートの劣化や設備の老朽化などで22日で約68年の歴史に幕を閉じます。混雑を緩和しようと20日から22日までの3日間、先着4000名に整理券が配布されます。■三重から 「中学校の修学旅行で来たがそのときは入れなかったので一