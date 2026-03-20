地域活性化に取り組む農山漁村の優れた団体を表彰する「ディスカバー農山漁村の宝」に選ばれた県内の団体にこのほど選定証が贈られました。全国454件の応募のうち山口市の「あぐりてらす阿知須」が全国選定されました。また、中国四国農政局の選定として県内から5団体が選ばれました。「ディスカバー農山漁村の宝」は全国の農山漁村で地域活性化などに取り組む優れた活動事例を選び、モデルとして全国に広めていこうと