新潟市のホテルが地域活性化に向け、初めて自治体と連携協定を結びました。 協定を結んだのは、ホテル日航新潟と阿賀野市です。ホテルの集客力を生かして阿賀野市の魅力をPRすることなどが狙いで、ホテルで特産品の販売などを行います。 ■阿賀野市 加藤博幸市長 「(阿賀野市に)足を運んでいただけるきっかけづくり、ゲートウェイ機能をホテル日航新潟に担っていただけるのかなと。」 ■ホテル日航新潟 栗山敏昭社