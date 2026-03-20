“虚偽公文書”作成問題を受け、広島県は新年度から「公益通報」に対応する新たな課を設けます。県は不正行為を通報する「公益通報」への対応を担う「行政管理課」を新年度から設置すると発表しました。災害復旧工事の公文書を巡り、64件の虚偽作成が判明したことを受けての対応です。■横田美香 知事「公益通報を受けてそれに対してどのように調査を して認定をしていくのか人事課とは別の組織で対応していく」横田知事は「処分」