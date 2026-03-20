山口市は児童手当を誤って7世帯におよそ258万円多く支給していたと発表しました。山口市によると2026年2月、児童手当を3人分受け取っている世帯から過払いの指摘があり発覚したということです。この世帯には2019年から2025年にかけての児童手当を誤って二重に支給し214万5000円を多く支給していました。子どもが市外に転出した際、本来は「別居」とすべきところを新たなデータを作成してしまったため支払い済みの児童手当が