モバイル機器などを手がけるXiaomi Japan（シャオミ・ジャパン、東京都港区）は、スマートフォン「POCO X8 Pro Max」「POCO X8 Pro」を2026年3月17日から順次発売をはじめた。メモリー容量の異なる「POCO X8 Pro」も用意いずれも、約5000万画素・メイン、約800万画素・超広角の2眼カメラを背面に、2000万画素カメラを前面に装備する。100ワットの急速充電に加え、他機器への電力供給が行える27ワットの有線リバースチャージに対応