連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が、20日午後9時45分から放送される。轟太一役・戸塚純貴がコメントを寄せた。【写真】よね＆轟コンビが再び！場面カットを公開物語の舞台は、敗戦直後の上野。空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野を、山田よねがリヤカーで運ぶ場面から始まる。無秩序と差別が渦巻く街で、これまで学んできた法の力に疑問を抱き、心をすり減らしていくよね