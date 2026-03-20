11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤Îº´ÌîÍºÂç¡¢¹âÄÍÂçÌ´¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶¦±é¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØTHE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¡ª½Ð±é¤¹¤ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢4·î4Æü¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§