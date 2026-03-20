猫に『信用できない人』と思われてしまう人の特徴とは？ 猫と仲良くなりたいのに、なぜか距離を取られてしまう。近づくと逃げる、触ろうとすると警戒される…。 猫が一度「安心できない存在」と認識されると、関係修復に時間がかかることもあります。 次のような行動に心当たりがあれば注意が必要です。 1.急に触る・距離を詰めすぎる人 猫に警戒されやすい最大の理由は「予測できない行動」です。 人でも、初対面で