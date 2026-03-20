シンガー・ソングライターのカーリー・レイ・ジェプセン（40）に第1子が誕生した。2011年発売の楽曲「コール・ミー・メイビー」が世界的にヒットしたことでも知られるカーリーが、音楽プロデューサーの夫コール・M・G・Nとの間にもうけた第1子を2週間前に出産したことを報告。名前や性別などの詳細については明かされていない。 【写真】赤ちゃんを抱