ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」などで知られる女優の鳴海唯が２０日、４月１０日に発売する季刊ＺＩＮＥ（自主制作冊子）「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ」シリーズの第２弾「Ｒｏｍａｎｔｉｃ」の表紙を初公開した。写真やイラスト、文章など、自由な発想で誌面を表現する鳴海らしさ満載の媒体。１月に発売した第１号は、発売から数日でオンライン分が完売するなど大好評だった。前作は自然体の姿をテーマにしていたが、今作では対