3連休初日のきょう、県内は広く晴れています。青空のもと、射水市の太閤山ランドは家族連れでにぎわっています。きょうは春分の日、3連休の初日です。射水市の太閤山ランドでは「春のオープンフェスタ」が行われています。これは冬の間、運行を休んでいたトレーンやボートなどの再開に合わせて行われていて、きょうは早速、家族連れが乗り物を楽しんでいました。県内は高気圧に覆われて、日中は広く晴れる見込み