サクラのシーズンを前に、富岩運河環水公園から富山市岩瀬までを結ぶ「富岩水上ライン」が、きょうから今年の運航を始めました。「富岩水上ライン」は、環水公園内の周遊に加えて、公園から中島閘門や、岩瀬カナル会館までを行き来するコースなどがあります。今シーズンの運航初日となったきょうは、早速、船からの景色を楽しむ人の姿が見られました。環水公園や富岩運河沿いは、ソメイヨシノやコシノヒガンザク