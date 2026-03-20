演歌歌手田川寿美（50）のデビュー35周年記念曲「いのち陽炎」（4月22日発売）のジャケットアートワークと田川寿美のニュービジュアルが20日、解禁された。同曲で田川のメインビジュアルを担当し、アートワーク全体へのアドバイスを送ったのは、田川のデビュー当時にヘアメークを担当したIKKO（64）だ。「寿美ちゃんが16歳のころからヘアメークをさせていただいて、ヘアメークから離れた後もとてもいいお付き合いをさせていただい