3匹のワンコたちが、飼い主さんの赤ちゃんと初対面したら…？愛と優しさにあふれる光景が反響を呼び、投稿には「可愛い」「素敵な家族」「めちゃくちゃ癒される」といった声が寄せられています。 【動画：生まれたばかりの赤ちゃんと初対面した３匹の犬→心配していたら…あまりにも尊い『意外な反応』】 ワンコ3匹と赤ちゃんの初対面 Instagramアカウント「uta2017111」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「う