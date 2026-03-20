靴に初挑戦したわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で37万2000回再生を突破し、「ごめんなさい大爆笑しましたｗｗ」「歯磨きしてる時に見るんじゃなかった」「ドリフ見てるみたいでおもろすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大型犬に初めて『靴』を履かせた結果…想像以上だった『まさかの動き方』】 初めての「靴」にチャレンジ！！ Instagramアカウント「umima