高校生の版画の制作日本一を決める「はんが甲子園」の本戦が佐渡市ではじまっています。ことしで26回目となる「はんが甲子園」。全国各地から予選を通過した13組が出場します。地元の園児の応援のもと、佐渡中等教育学校の生徒が「最高の作品を仕上げられるよう」誓いました。佐渡を題材に3人1組で3日間かけて縦86センチ、横55センチの作品を制作。実際に見た風景や人々の営み、肌で感じたことを表現します。＜京都精華学園高校の