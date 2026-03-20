今年夏、ジェイドン・サンチョが古巣ボルシア・ドルトムントに復帰する可能性があるようだ。サンチョは2017年8月から約4年間ドルトムントに在籍し、その後マンチェスター・ユナイテッド移籍後の2024年1月にも半年間の期限付き移籍で復帰したことがある。現在はユナイテッドからアストン・ヴィラに期限付き移籍で加入しているが、今シーズンはここまで公式戦30試合に出場しているが1ゴール2アシストと個人成績は振るわない。こうし