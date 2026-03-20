日本航空（JAL）と岐阜県は、国際線ラウンジで飛騨牛を期間限定で提供する。海外での飛騨牛のブランド力向上やインバウンド需要の拡大の一環として、外国人旅行者に飛騨牛の魅力を発信する。ラウンジ内に飛騨牛PRコーナーを設置し、飛騨牛を提供する国内外の飲食店などのPRを実施する。提供場所は成田空港と羽田空港の「JALファーストクラスラウンジ」。同ラウンジで初めて提供する銘柄牛となる。提供期間は3月16日から4月中旬まで