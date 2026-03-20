ブリティッシュ・エアウェイズは、ロンドン/ヒースロー〜クアラルンプール〜メルボルン線を2027年1月9日に開設する。1日1往復を運航する。機材は4クラス制のボーイング787-9型機を使用する。所要時間はロンドン/ヒースロー発が22時間15分、メルボルン発が23時間45分。メルボルンにはオーストラリア最大のイギリス人駐在員コミュニティがあるほか、ロンドンはビジネスや観光拠点であり、双方向の需要を想定している。■ダイヤBA33