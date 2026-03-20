これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風注意報が発表されています。 各注意報が発表されているところでは、強風や竜巻などの激しい突風、急な強い雨や落雷、ナダレに注意ください。 ◆20日(金)これからの天気 天気は下り坂に向かうでしょう。次第に雲が厚くなり、夕方以降は急な雨に注意ください。夜のはじめごろ