米国の守護神を務めたミラーが決勝戦で登板しなかったことへの心境を語った(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、米国はベネズエラとの決勝に2−3で敗れ、3大会連続の準優勝に終わった。スター軍団を擁しながら、今大会もあと一歩で涙を飲んだ。この試合、守護神のメイソン・ミラー（パドレス）は登板せず、2−2の同点の9回にマウンドに上がったのは、セットアッパーのギャレット・ウィットロッ