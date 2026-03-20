◆米大リーグオープン戦ロッキーズ―ジャイアンツ（１９日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発し、今季はオープン戦初登板となった。予定通りの３回を３４球でまとめ、４安打１失点の好投を見せて降板した。最速は９３・８マイル（約１５１・０キロ）だった。ストライクは２６球で、ストライク率が７６・５％と