西武は27日の開幕戦・ロッテ戦（ZOZOマリン）に向けて「ライオンズ開幕スタメン予想」キャンペーンを行っている。特設サイトで育成選手を含む全101人の中から選択。X（旧ツイッター）に投稿することで応募が完了となる。9人全て一致すれば、開幕戦で使用したメンバー表などに西口監督が直筆サインを入れたお宝グッズがプレゼントされる。また、31日からのホーム開幕6連戦での最多安打選手を予想する「打破賞」も実施。同様に