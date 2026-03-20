お笑いタレントの平野ノラが19日、自身のアメブロを更新。「バブ子」と呼ぶ長女の“ラン活”が早くも終了したことを報告した。【画像】清楚系小学生のランドセルに小学生ギャル「地味」平野は「早くもラン活終了!!!」というタイトルでブログを更新。「ひとつの戦いが終わりました」と切り出し、小学校入学に向けたランドセル選び、通称「ラン活」について言及した。「噂では聞いていたラン活は壮絶なものでした」と振り返りつ