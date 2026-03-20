作家・菰野江名さんこの記事の画像を見るポプラ社小説新人賞受賞作『つぎはぐ、さんかく』でデビューした作家の菰野江名さんは、慈しみあふれる物語世界が多くの人の心を掴む、出版界も注目する作家のひとりだ。そんな菰野さんの3冊目の本『まどろみの星たち』（ポプラ社）は、夜間保育園を舞台に懸命に生きる親子と寄り添う保育士たちを描いた感動作。本作にどんな思いをこめたのか、ご自身も保育園を利用するママでもある菰野