テレビ金沢の番組「五木寛之の新金沢百景」の公開収録が行われ、作家の五木寛之さんと金沢市の村山市長が街の個性について語り合いました。番組50回を記念して「きのう、きょう、あす」と題し開かれた今回のイベント。作家の五木寛之さんと金沢市の村山卓市長が、都市としての金沢の個性について語り合いました。金沢市・村山 卓 市長：「街並みの表のきれいなところだけではなくて、武家屋敷のような古いものが残ったところだけで