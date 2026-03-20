大いなる結果が伴った。2026年3月18日（日本時間）にされた『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編映像が公開後24時間で累計7億1,860万回再生を記録し、公開後24時間の数字として人類史上最大となったことがわかった。 24時間で3億6,500万回再生の『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）を大きく上回った。『ブランド・ニュー・デイ』は、公開後わずか8時間で3億7,300万回再生を突破。前作『