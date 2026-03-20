世界的な人気を誇るゲームキャラクター、ソニック・ザ・ヘッジホッグの実写映画『ソニック・ザ・ムービー』第4作（原題：Sonic the Hedgehog 4）に、ドクター・ロボトニック役のジム・キャリー、シャドウ役のキアヌ・リーブスらが復帰することがわかった。初の映像も公開されている。 ◥◣━━━━━━━◢◤ 第 弾 製 作 中 ◢◤━━━━━━