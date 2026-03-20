政治ジャーナリストの岩田明子さんが「日本を取り巻く国際情勢と政治」と題し、金沢市内で講演しました。19日に開かれた北國新聞政経懇話会に、講師として登壇した元NHK解説委員でジャーナリストの岩田明子さん。安部元首相が官房副長官時代から20年以上に渡って取材し、安部氏に最も近い記者とも言われる岩田さんが安部外交の手法を紹介しながら、日本を取り巻く国際情勢について講演しました。 翌日に控えた日米