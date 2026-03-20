【モデルプレス＝2026/03/20】“令和の歌姫”として話題を集める村方乃々佳（以下：ののちゃん）の保護者・スタッフが管理するInstagramが19日に更新された。ののちゃんが漢検に合格したことを報告した。【写真】7歳歌姫、漢検合格「本当にそっくり」妹と2ショット◆ののちゃん、漢検9級合格同アカウントでは「漢検9級の合格証が届きました」とののちゃんが漢検9級に合格したことを報告。ののちゃんは妹の“ひーちゃん”と共に合格