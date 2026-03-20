¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG½Ð¿È¤ÎT.O.P¤¬¡¢Ìó12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¡£3·î20Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥È¥Ã¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢T.O.P¤ÏÍè¤ë4·î3Æü¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANOTHER DIMENSION¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛT.O.P¿·¶ÊMV¤Ë¥Ê¥Ê¤¬½Ð±é·èÄêÆ±ºî¤Ï¡¢T.O.P¤¬¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£Èà¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Á´ÈÌ¤òÃ´Åö¤·¡¢½àÈ÷¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à